Le Russe Ustyugov suspendu, Fourcade pourrait récupérer l'or

Le Russe Evgeny Ustyugov a de nouveau été suspendu pour dopage, cette fois à la suite de l'analyse de son passeport biologique, a annoncé la fédération internationale de biathlon (IBU).

Elle annule tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014.

Le Français Martin Fourcade, deuxième de la mass start des Jeux de Vancouver en 2010 derrière Ustyugov, pourrait ainsi récupérer un sixième titre olympique. Evgeny Ustyugov a 21 jours pour faire appel.

La décision émane de la chambre antidopage du Tribunal arbitral du sport (TAS).

C'est la deuxième sanction du biathlète russe, condamné en février dans un premier dossier pour dopage à l'oxandrolone (un stéroïde), lui faisant déjà perdre une médaille d'or obtenue en relais aux Jeux de Sotchi en 2014.

Cette fois il est reproché au Russe l'utilisation 'd'une substance ou d'une méthode prohibée' sur la foi de l'analyse de son passeport biologique entre 2010 et 2014, qui entraîne l'annulation de tous ses résultats entre janvier 2010 et la fin de la saison 2013/2014.

Evgeni Ustyugov (35 ans) doit ainsi perdre deux médailles acquises aux Jeux de Vancouver en 2010 (l'or dans la mass start et le bronze dans le relais) et deux aux Mondiaux de Khanty-Mansiysk en Russie en 2011 (argent dans la mass start et dans le relais).

Martin Fourcade, qui s'était révélé au grand public avec sa deuxième place dans la mass start de Vancouver à 22 ans, doit ainsi grimper d'une marche sur le podium et récupérer un sixième titre olympique après l'individuel et la poursuite en 2014, la poursuite, la mass start et relais mixte en 2018.

Le Français, qui a remporté sept fois le classement général de la Coupe du monde, un record, a pris sa retraite sportive en mars dernier.

/ATS