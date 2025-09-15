Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu a remporté lundi matin le marathon des Mondiaux de Tokyo en 2h09'48 à la photo-finish. Il a dépassé au bout du sprint l'Allemand Amanal Petros.

Longtemps en peloton, un groupe de cinq marathoniens s'est détaché à une poignée de kilomètres de l'arrivée, juste avant l'entrée du stade national de Tokyo.

Après la descente conduisant les athlètes sur les 400 derniers mètres de piste, Amanal Petros était en tête et filait vers la victoire. Mais le Tanzanien de 33 ans, 7e du marathon olympique à Tokyo en 2021, avait plus de ressources.

Avec une accélération dans les 60 derniers mètres, il a fini par déposer Petros (2h09'48) sur la ligne au terme des 42,195 km et décrocher la première médaille d'or mondiale de la Tanzanie.

'Je ne savais pas si j'avais gagné. Quand j'ai vu les écrans vidéo et moi en haut des résultats, je me suis senti soulagé', a réagi Alphonce Felix Simbu, 2e du marathon de Boston en avril, l'un des six rendez-vous majeurs de l'année.

Beau joueur, l'Allemand Petros est certes triste d'avoir 'loupé l'or dans les trois derniers mètres' mais a félicité chaleureusement le champion du monde pour avoir remporté le sprint final, 'comme un 100 m'.

L'Italien Ilias Aouani complète le podium en 2h09'53.

Dimanche déjà, la Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique en 2021, était sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le marathon féminin face à l'Ethiopienne Tigst Assefa, devancée de petites deux secondes.

/ATS