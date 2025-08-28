Le brouillard trouble l'European Masters à Crans-Montana

Le brouillard a partiellement gâché la fête jeudi à Crans-Montana lors du premier tour de l'European Masters. Cela n'a pas empêché le Zurichois Ronan Kleu de terminer la journée proche des meilleurs.

Le golfeur de 25 ans, qui joue habituellement sur le Challenger Tour, a réalisé une belle performance sur le Haut-Plateau. Comme de nombreux autres participants, il n'a pas pu boucler le parcours de 18 trous avant la tombée de la nuit, mais il figure à la 3e place provisoire avec une carte de -4 en 13 trous.

Les chances de Joel Girrbach de passer le cut sont aussi intactes. Le Thurgovien de 32 ans pointe à deux coups sous le par après 17 trous. L'Anglais Richard Mansell et l'Espagnol Ivan Cantero, qui ont tous deux terminé le parcours, se partagent la tête avec leur carte de -5.

/ATS