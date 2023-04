Le deuxième chrono de tous les temps poour Kelvin Kiptum

Le Kényan Kelvin Kiptum a remporté le Marathon de Londres avec le deuxième meilleur temps de l'histoire en 2h.01'27''. Il a échoué à 18 secondes du record du monde d'Eliud Kipchoge.

Kevin Kiptum, qui était déjà devenu le troisième meilleur performeur mondial pour son premier marathon, à Valence en décembre, a placé une accélération après 1h30' de course et a fini loin devant son compatriote Geoffrey Kamworor et l'Éthiopien Tamirat Tola, Champion du monde de la discipline. Quadruple Champion olympique sur 5000 et 10'000 m, Mo Farah, pour son ultime marathon, a pris la neuvième place, à neuf minutes du vainqueur.

Championne olympique en 2021 à Tokyo sur 5000 et 10'000 m, Sifan Hassan s'est imposée chez les dames pour sa première expérience sur la distance. Alors qu'elle semblait diminuée par des crampes, la Néerlandaise a trouvé les ressources pour l'emporter en 2h.18'33''.

/ATS