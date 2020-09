Le jeune Matthew Wolff délaisse la meute à l'US Open

Un jeune 'loup' nommé Matthew Wolff, 21 ans et dans sa deuxième saison professionnelle, a surpris son monde au 3e tour de l'US Open.

L'Américain s'est échappé en tête (-5), et seul Bryson DeChambeau le suivait à deux coups. Il a rendu samedi une carte de 65. Il n'a commis qu'un bogey au trou no 16 après cinq birdies réussis sur ses neuf premiers trous. Et au 18e, il a ajouté un dernier birdie, en bénéficiant d'un rebond heureux de sa balle sur la bordure du 'rough' qui l'a renvoyée sur le plat.

'C'est vraiment un parcours difficile, mais je m'en suis bien sorti, je me suis senti bien dans mon jeu, dans tous ses aspects, a expliqué Wolf. Je n'ai pourtant touché que deux fairways (sur 14), mais à chaque fois quand j'étais dans le rough, j'ai eu la chance d'être dans la zone graduée donc j'ai pu bien taper la balle'.

Le plus dur reste évidemment à faire, ne serait-ce qu'en matière de pression à gérer pour l'Américain qui dispute simplement le deuxième Majeur de sa carrière. Derrière, Bryson DeChambeau a été le seul à s'accrocher. Après deux bogeys aux deux premiers trous, il a compensé avec trois birdies aux nos 7, 16 et 17, avant de manquer le par d'un rien au 18e, là où justement Wolff a fini fort.

A quatre coups du leader, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui a rendu une bonne carte de 68 (-1) grâce à quatre birdie venus effacer deux bogeys, complète le podium. A la quatrième place se trouve un trio composé du Japonais Hideki Matsuyama et des Américains Xander Schauffele et Harris English (0). Ils sont suivis par Rory McIlroy (+1), auteur d'une meilleure journée que la veille (76) en rendant une carte de 68, après trois birdies et un bogey.

