Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Six grandes organisations sportives suisses ont lancé lundi à Berne leur campagne contre l'initiative ...
Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Six grandes organisations sportives suisses ont lancé lundi à Berne leur campagne contre l'initiative visant à réduire de moitié le financement de la SSR. Elles mettent en garde contre les pertes en termes de visibilité et de promotion de la relève notamment.

La SSR diffuse chaque année environ 9000 heures de sport en direct à la télévision, à la radio et en streaming, dans toutes les langues nationales et pour toutes les régions, ont écrit les organisations. Plus de la moitié de la couverture médiatique concerne des sports qui ne suscitent pas un intérêt médiatique particulier.

Cette situation est unique en Europe et disparaîtrait si l'initiative était acceptée. 'Si la SSR est réduite de moitié, le sport y perdra', ont déclaré devant les médias les dirigeants de Swiss Olympic, Swiss Basketball, SwissTopSport, Swiss Paralympic, de la Fédération suisse de gymnastique et de l'Association suisse de football, selon le communiqué.

Le vote du 8 mars portera donc également sur l'avenir du sport suisse, selon ces organisations.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Autres sports    Actualisé le 15.12.2025 - 08:33

Les Suissesses sont championnes du monde

Les Suissesses sont championnes du monde

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 18:08

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Articles les plus lus

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

Les Suissesses sont championnes du monde

Les Suissesses sont championnes du monde

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 18:08

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 04:04

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20