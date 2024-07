Le second entraînement de triathlon dans la Seine annulé

Il n'y aura pas de 'familiarisation' des triathlètes avec la Seine avant les épreuves individuelles. Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine et contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler le second entraînement prévu lundi matin dans le fleuve, après celui de dimanche.

Les organisateurs restent 'confiants' sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils dit dans la nuit de dimanche à lundi.

Après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales et Météo-France, la fédération internationale de triathlon a pris la 'décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon' prévue lundi matin, comme la veille, car les 'niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes', ont indiqué Paris 2024 et World Triathlon dans un communiqué.

Ceci 'est dû aux pluies qui se sont abattues sur Paris' vendredi, pendant la cérémonie d'ouverture, et samedi, ont-ils affirmé. Ils n'ont pas précisé le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont rappelé que 'la priorité est la santé des athlètes'.

Dimanche matin, l'adjoint à la mairie de Paris aux JO et à la Seine Pierre Rabadan avait indiqué que le 'dépassement' des seuils pour les analyses de samedi n'était pas 'très important'.

Les décisions sur l'autorisation ou non donnée aux athlètes de nager dans le fleuve sont prises la nuit précédant l'événement sur la base d'un certain nombre d'éléments, dont les analyses de la qualité de l'eau effectuées la veille et qui prennent 24h à livrer leur verdict. Si la qualité de l'eau était insuffisante à J-1, les organisateurs ont prévu des 'jours de contingence' pour reporter les épreuves.

Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter mardi à 8h00, avant l'épreuve individuelle féminine mercredi à la même heure.

/ATS