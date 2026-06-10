Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Le ski-alpinisme devrait toujours figurer au programme des JO d'hiver 2030 en France. Le Comité ...
Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le ski-alpinisme devrait toujours figurer au programme des JO d'hiver 2030 en France. Le Comité exécutif du CIO le recommande après l'évaluation de la première édition de cette discipline en Italie.

Tout cela devrait être approuvé lors de la session du CIO fin juin. Outre les sprints et le relais mixte, la proposition actuelle prévoit également des épreuves individuelles dames et messieurs. Lors des derniers JO en Italie, Marianne Fatton avait remporté la médaille d'or pour la Suisse en sprint. Quelques jours plus tard, elle avait également décroché l'argent avec Jon Kistler en relais.

Lors de la session du CIO les 24 et 25 juin à Lausanne, une décision sera également prise concernant l'avenir olympique du combiné nordique, qui risque d'être retiré du programme.

/ATS
 

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