Lenka Kölliker élue co-présidente de l'Association des JO 2038

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Lenka Kölliker (55 ans) est la nouvelle co-présidente de l'Association Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Suisse 2038, a annoncé celle-ci.

Elle succède à Urs Lehmann pour former ainsi un duo 100% féminin avec l'autre co-présidente, Ruth Wipfli Steinegger.

Présidente de la Fédération suisse de curling (Swiss Curling), Lenka Kölliker a été désignée par l'Assemblée générale vendredi à Worblaufen. La décision d'Urs Lehmann de rejoindre le poste de CEO de la FIS a provoqué sa démission du poste de co-Président de l'Association, rappelle celle-ci.

Membre du comité des femmes PLR du canton de Berne, Lenka Kölliker 'possède une vaste expérience professionnelle et est très bien connectée au sein de la communauté sportive', écrit le communiqué. Elle a aussi mené une carrière diplomatique, notamment en tant que vice-ambassadrice, et est en outre ambassadrice d'Economiesuisse.

'Grâce à l'exclusivité accordée par le CIO, la Suisse est le seul pays en discussion jusqu'en 2027 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2038', rappelle Mme Kölliker, citée dans le communiqué. 'Il s'agit d'une chance unique mais aussi d'une grande responsabilité de pouvoir développer un tel projet qui réunit l'ensemble du pays autour d'un événement qui va bien au-delà du sport', ajoute-t-elle.

/ATS
 

