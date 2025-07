Léon Marchand dit avoir « encore beaucoup à faire »

Léon Marchand a déclaré samedi avoir encore 'beaucoup à faire dans le monde de la natation'. Le Français s'est exprimé à la veille des Championnats du monde de Singapour.

Ces Mondiaux constituent sa première grande compétition depuis les JO 2024, lors desquels la star française a raflé quatre titres en individuel avant d'entamer, selon ses mots, 'une année de transition'.

'J'ai passé une assez bonne année à me détendre et me remettre dans le bain, mais vraiment en prenant mon temps', a-t-il déclaré, en anglais. 'J'ai hâte des championnats du monde. Je veux m'approcher de mes meilleurs temps dans toutes mes courses et bien sûr battre des records du monde ces prochaines années (...) J'ai encore beaucoup à faire dans le monde de la natation', a lancé le Français.

Léon Marchand, détenteur du record du monde du 400 m 4 nages et plusieurs fois champion du monde, a déclaré que l'attention dont il faisait l'objet, en particulier en France, avait été 'lourde à gérer au début'.

'Je m'y habitue, je sais comment mieux gérer cela, je sais mieux comment dire non (...) Je suis bien plus en paix quand je voyage hors de France, c'est certain. Je (peux) mieux m'entraîner'.

Marchand a revu à la baisse son programme à Singapour afin de se concentrer sur les 200 et 400 m 4 nages. Il ambitionne de battre le record du monde de Ryan Lochte sur 200 m 4 nages, détenu par l'Américain depuis 2011.

