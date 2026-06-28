Léon Marchand forfait pour la fin des Championnats de France

Léon Marchand a déclaré forfait pour la fin des Championnats de France de natation, a annoncé ...
Léon Marchand forfait pour la fin des Championnats de France

Léon Marchand forfait pour la fin des Championnats de France

Photo: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Léon Marchand a déclaré forfait pour la fin des Championnats de France de natation, a annoncé mardi son entourage. Il devrait toutefois être présent aux Championnats d'Europe à Paris.

Lors des séries du 200 m brasse lundi, Marchand avait ressenti une douleur aiguë au niveau du grand adducteur de la jambe droite et une lésion est 'suspectée'. 'Afin d'éviter toute aggravation et de préserver sa santé, Léon a pris la décision, en accord avec son encadrement technique et médical, de ne pas poursuivre la compétition', est-il ajouté.

Déjà qualifié pour Paris

Comme l'explique 'Le Parisien', ce forfait ne remet pas en cause la qualification du Toulousain pour les Championnats d’Europe à Saint-Denis du 10 au 16 août. Il a en effet réussi les minima sur 400 m 4 nages en signant samedi le 5e meilleur temps de l’histoire sur la distance.

Cela lui ouvre donc les portes de toutes les épreuves de l'Euro auxquelles il souhaitera participer. La seule condition étant que quatre autres Français ne réalisent pas les temps requis sur ces distances, ce qui semble fort probable.

/ATS
 

Actualités suivantes

Audrey Werro se rapproche encore du record du monde

Audrey Werro se rapproche encore du record du monde

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 18:37

Succès historique d'Anna Jurt

Succès historique d'Anna Jurt

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 18:02

Poutine promet d'« assurer » la sécurité de la Russie

Poutine promet d'« assurer » la sécurité de la Russie

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 22:29

Nouvel exploit d'Annik Kälin à l'heptathlon, avec une MPM

Nouvel exploit d'Annik Kälin à l'heptathlon, avec une MPM

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 16:00

Articles les plus lus

Marrit Steenbergen bat le record du monde du 100 m nage libre

Marrit Steenbergen bat le record du monde du 100 m nage libre

Autres sports    Actualisé le 27.06.2026 - 21:14

Nouvel exploit d'Annik Kälin à l'heptathlon, avec une MPM

Nouvel exploit d'Annik Kälin à l'heptathlon, avec une MPM

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 16:00

Succès historique d'Anna Jurt

Succès historique d'Anna Jurt

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 18:02

Poutine promet d'« assurer » la sécurité de la Russie

Poutine promet d'« assurer » la sécurité de la Russie

Autres sports    Actualisé le 28.06.2026 - 22:29

La revanche Mayweather-Pacquiao reportée sine die

La revanche Mayweather-Pacquiao reportée sine die

Autres sports    Actualisé le 26.06.2026 - 12:58

L'équipe d'Alina Pätz rejoint le CC3C Genève

L'équipe d'Alina Pätz rejoint le CC3C Genève

Autres sports    Actualisé le 26.06.2026 - 19:10

Annik Kälin sur le chemin d'un heptathlon record

Annik Kälin sur le chemin d'un heptathlon record

Autres sports    Actualisé le 27.06.2026 - 19:10

Marrit Steenbergen bat le record du monde du 100 m nage libre

Marrit Steenbergen bat le record du monde du 100 m nage libre

Autres sports    Actualisé le 27.06.2026 - 21:14