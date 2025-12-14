Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de ...
Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Photo: KEYSTONE/AP/Reed Hoffmann

Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de malchance, le quarterback Patrick Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Les Chiefs se sont inclinés 16-13 face aux Los Angeles Chargers dans leur stade et ont ainsi essuyé leur huitième défaite en quatorze matchs cette saison. Les Houston Texans ayant remporté leur match contre les Arizona Cardinals, les Chiefs n'ont plus aucune chance de participer aux play-off ni de remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Pour couronner le tout, Mahomes s'est blessé au genou gauche dans les dernières minutes du match. Le double MVP a été transporté à l'infirmerie et n'a pas pu reprendre le jeu. Dans la soirée, les Chiefs ont appris la triste nouvelle: Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devra faire une pause de plusieurs mois.

Les Chiefs ont annoncé qu'une opération était envisagée. On ne sait pas encore si Mahomes sera de nouveau opérationnel pour le début de la saison prochaine en septembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Suissesses sont championnes du monde

Les Suissesses sont championnes du monde

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 18:08

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Articles les plus lus

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

YB s'offre le scalp du LOSC

YB s'offre le scalp du LOSC

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 20:47

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 04:04

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09