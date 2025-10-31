Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Un match 7 sera nécessaire pour désigner le vainqueur des World Series. Les Dodgers de Los ...
Photo: KEYSTONE/EPA/EDUARDO LIMA

Un match 7 sera nécessaire pour désigner le vainqueur des World Series.

Les Dodgers de Los Angeles, tenants du titre, ont égalisé à 3-3 en battant les Blue Jays 3-1 vendredi à Toronto en finale du championnat nord-américain (MLB).

Lors du sixième match, les Dodgers ont notamment pu s'appuyer sur leur lanceur Yoshinobu Yamamoto pour faire la différence. L'acte VII, le premier depuis 2019 dans les World Series, est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, toujours au Canada.

Les Blue Jays espèrent décrocher un premier titre depuis leurs deux sacres consécutifs en 1992 et 1993. Les Dodgers visent quant à eux un 9e titre, qui serait le deuxième d'affilée.

/ATS
 

