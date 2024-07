Les Etats-Unis dominent nettement la Serbie de Jokic

Ils étaient attendus, ils n'ont pas déçu. Les Américains ont battu la Serbie 110-84 pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique.

La bande à LeBron James a mis quelques minutes à se mettre en action. Les Serbes ont en effet connu un début de partie enflammé pour mener 10-2. Mais on le sait, il n'est jamais très bon de titiller l'orgueil des Américains et James et Durant ont pris le match en mains pour inverser la tendance.

Malgré trop de pertes de balle, les joueurs de Team USA ont montré leurs muscles. Et leur adresse de loin. Avec une ligne des trois points plus proche qu'en NBA, les artificiers se sont régalés. Les joueurs de Steve Kerr ont réussi un affolant 18/32 à 3pts (56%). Kevin Durant a inscrit 23 points avec un seul tir manqué sur neuf et un parfait 5/5 à distance. Le tout en 16'44 seulement! 'LBJ' a ajouté 21 points.

Dans les rangs serbes, Nikola Jokic a fait honneur à son statut de joueur exceptionnel. Le centre des Denver Nuggets, triple MVP (21, 22, 24) en NBA, a marqué 20 points, pris 5 rebonds, délivré 8 assists et volé 4 ballons. Mais cela n'a pas suffi face à l'armada venue des Etats-Unis.

