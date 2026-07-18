Les Etats-Unis en partie enfumés par les feux au Canada

Le Nord et le Nord-Est des Etats-Unis étaient plongés samedi dans un épais nuage de fumée causé par les incendies au Canada, perturbant les préparatifs avant la finale de la Coupe du monde de football dimanche près de New York.

Une épaisse fumée descendant du Canada a déclenché des alertes à la mauvaise qualité de l'air aux Etats-Unis. De violents orages ont commencé à s'abattre sur New York samedi en milieu de journée, susceptibles de dissiper la fumée, selon les autorités locales.

'Les orages devraient être accompagnés de vents violents, suffisamment puissants pour abattre des arbres et des lignes électriques, ainsi que de fortes précipitations pouvant provoquer des crues soudaines', a prévenu sur X le maire de New York, Zohran Mamdani, conseillant aux habitants de ne pas sortir.

Le service météorologique américain a indiqué que des orages puissants allaient toucher la région de New York samedi jusqu'en soirée.

'La fumée continuera d'affecter la région tout au long de l'après-midi', a-t-il cependant ajouté.

Hors contrôle

On recensait samedi plus de 950 feux actifs au Canada, beaucoup échappant à tout contrôle, selon des chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

New York pointe en tête samedi des villes les plus polluées du monde, suivie par Toronto au Canada puis la capitale fédérale américaine Washington, selon le site spécialisé IQAir.

Cette pollution suscite des inquiétudes pour le match opposant dimanche l'Espagne à l'Argentine, les deux finalistes de la Coupe du monde de football, dans un stade à ciel ouvert du New Jersey.

Les organisateurs 'surveillent de près' la situation, a commenté Andrew Giuliani, qui dirige l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation du Mondial-2026, lors d'un point presse vendredi.

A New York, la ville était enveloppée samedi d'une fumée plus épaisse que la veille, des habitants portant des masques dans la rue et dans les transports en commun afin de s'en protéger.

Le président Donald Trump a menacé vendredi d'imposer des nouveaux droits de douane sur les produits canadiens, pour 'négligence délibérée', accusant les Canadiens de 'ne pas entretenir correctement' leurs forêts.

Experts et défenseurs de l'environnement insistent sur le lien entre la multiplication de ces épisodes et le changement climatique.

/ATS