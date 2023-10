Les Grisons saluent le principe de Jeux d'hiver décentralisés

Le canton des Grisons est en principe favorable à l'idée de Jeux Olympiques d'hiver décentralisés et durables. Mais l'événement n'est réalisable que si les infrastructures existantes sont mises à contribution, estime le gouvernement grison.

Trois sites de compétition sont envisagés aux Grisons dans l'étude de faisabilité présentée mercredi par Swiss Olympic pour des JO d'hiver en Suisse à partir de 2030: Lenzerheide (biathlon), St-Moritz-Celerina (bobsleigh/skeleton/luge de course) et St-Moritz-Engadine (freestyle).

Interrogé par Keystone-ATS, le gouvernement grison estime que l'étude permet de poser les premiers jalons. Les questions des coûts, du financement ainsi que les aspects liés au trafic et à la sécurité doivent toutefois être clarifiées. Actuellement, le canton des Grisons n'a reçu aucune demande concrète de financement.

Ces clarifications sont essentielles pour le gouvernement grison, car en 2013 et 2017, le peuple s'était prononcé contre des projets olympiques. Aujourd'hui, une candidature nationale doit être réévaluée à la lumière du concept décentralisé et durable et des nouvelles directives du Comité international olympique (CIO).

/ATS