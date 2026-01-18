Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée

Les joueurs de l'équipe sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont eu droit à une grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar mardi.

Des dizaines de milliers de supporters fous de joie les ont célébrés sur leur itinéraire.

Les Lions de la Teranga poursuivaient lentement dans l'après-midi leur parade en bus à travers des quartiers populaires de la capitale, dans un vacarme assourdissant de vuvuzelas, de klaxons et de chants festifs entonnés par des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup portaient des maillots du Sénégal, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

Juchés sur un bus à impériale, les héros de Rabat brandissaient tour à tour la coupe, un drapeau aux couleurs du Sénégal, et pour certains tapaient dans leurs mains. Pour leurs fans, tous les moyens étaient bons pour espérer voir les Lions, même s'il fallait se percher sur le haut d'un panneau publicitaire ou sur le toit de voitures.

'Avec Sadio, tout est possible'

'Les Lions ont rendu fier tout un peuple', a réagi auprès de l'AFP Hortense Kenny, âgée d'une trentaine d'années, accompagnée de son enfant de cinq ans et postée sur l'itinéraire du cortège au quartier de Patte d'Oie.

'Ce qui reste maintenant, c'est remporter la Coupe du monde. Avec Sadio Mané, tout est possible!', a-t-elle lancé, en référence à la superstar des Lions et à la prochaine échéance majeure que constitue le Mondial 2026 l'été prochain en Amérique du Nord - le Sénégal y affrontera notamment la France.

La grande parade et cette communion populaire, enfiévrée et parfois tapageuse doit traverser plusieurs quartiers, populaires et huppés, et passer par l'emblématique corniche de Dakar.

Brandissant haut les drapeaux du Sénégal, criant leur joie, des milliers de supporters et de jeunes se massaient également au centre-ville, près du palais présidentiel où les Lions ont été reçus officiellement par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye en fin d'après-midi.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

Les héros sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi en provenance du Maroc par un vol privé. Des dizaines de milliers de personnes étaient attendues pour accompagner le cortège, alors que le président Faye a qualifié les joueurs de 'patriotes' et ce sacre de 'victoire pour tout le peuple'.

'Héroïques'

A Patte d'Oie, des supporters étaient juchés sur des immeubles et sur un pont du voisinage pour contempler le spectacle, dans une clameur assourdissante. Des forces de sécurité étaient également présentes en nombre.

'Héroïques!', avait titré lundi le quotidien Le Soleil. 'De l'enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions' au terme d'un 'scénario fou' lors de la finale, avait souligné le journal.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement FIFA derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.

