Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Les Sports Awards, initialement prévus début janvier et reportés à la suite des tragiques événements de Crans-Montana, auront lieu le 29 mars. C’est ce qu’annonce la SSR vendredi.

Le gala télévisé, qui devait se tenir le 4 janvier à Zurich, avait été annulé par respect pour les victimes de l’incendie survenu à la Saint-Sylvestre.

La cérémonie honorant les meilleures sportives et sportifs suisses de l’année se déroulera à la date de remplacement dans le format habituel, précise la SSR.

'Il nous importait de reporter les Sports Awards 2025 plutôt que de les annuler complètement, a déclaré Roland Mägerle, responsable de SRF Sport. Nous souhaitons offrir à tous les nominés une vitrine à la hauteur de leurs exploits réalisés durant la période concernée. Fin mars était pratiquement la seule option viable, vu le calendrier sportif chargé de cette année.'

Depuis 1950, les meilleurs athlètes helvétiques sont récompensés en fin d’année. Jamais le gala n’avait été totalement annulé. En 2020, face à la pandémie de covid, elle avait pris une forme adaptée sous le thème 'Le meilleur des 70 ans'.

/ATS
 

