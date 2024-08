Les Suisses en retrait à Rome, Yavi à 0''07 du record du monde

Brillants à Rome en juin lors des Européens, les Suisses ne se sont guère illustrés vendredi dans la Ville éternelle en Ligue de diamant. Mujinga Kambundji n'a ainsi pu faire mieux que 5e sur 200 m.

Troisième sur 100 m à Athletissima en 11''06, Mujinga Kambundji ne s'est pas montrée aussi performante sur 200 m à Rome. La double championne d'Europe en titre de la discipline a terminé 5e en 22''53, à 0''11 de son meilleur chrono 2024. C'est l'Américaine Brittany Brown qui s'est imposée, en 22''00.

Ditaji Kambundji est quant à elle restée très loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'argent aux Championnats d'Europe dans le Stadio Olimpico (12''40). La Bernoise de 22 ans a dû se contenter d'une 7e place en 12''78, après avoir couru en 12''75 à Lausanne huit jours plus tôt.

La victoire est revenue à la Jamaïcaine Ackera Nugent, qui a établi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année - et un nouveau record national - en 12''24. La championne olympique 2024, l'Américaine Masai Russell, s'est classée 2e en 12''31.

Seulement 4m43 pour Moser

Angelica Moser a également manqué son affaire pour son premier concours depuis sa 4e place aux Jeux de Paris. La Zurichoise, qui avait effacé une barre à 4m78 pour devenir championne d'Europe en juin, a dû se contenter de 4m43 (8e place). Elle sera en lice dimanche dans le tout nouveau 'Track Lab' de Fribourg.

Quant à Dominic Lobalu, il s'est classé 8e du 5000 m en 12'59''16. Le double médaillé européen (or sur 10'000 m, bronze sur 5000 m) et 4e des JO 2024 sur 5000 m n'est pas parvenu à s'accrocher jusqu'au bout au bon wagon dans une course marquée par un triplé éthiopien et remportée par Hagos Gebrhiwet (12'51''07).

Yavi à 0''07 du RM sur 3000 m steeple

La soirée a par ailleurs été marquée par la performance XXL de la représentante de Bahreïn Winfred Yavi sur 3000 m steeple. La championne olympique 2024 a réalisé le deuxième chrono de tous les temps en 8'44''39, à 0''07 seulement du record du monde détenu par Beatrice Chepkoech.

