Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start

Les biathlètes suisses ont terminé hors du top 10 lors de l'ultime épreuve des JO, vendredi ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN METELKO

Les biathlètes suisses ont terminé hors du top 10 lors de l'ultime épreuve des JO, vendredi à Anterselva. La médaille d'or de la mass-start est revenue au Norvégien Johannes Dale-Skjevdal.

Meilleur Suisse, Joscha Burkhalter s'est classé 11e, à plus de deux minutes du podium. Sebastian Stalder a terminé deux rangs plus loin, tandis que Niklas Hartweg a dû se contenter de la 24e place.

Les résultats de Burkhalter et Stalder sont aussi satisfaisants que décevants, car un exploit semblait à leur portée. Sous un vent violent, les meilleurs athlètes mondiaux ont multiplié les tours de pénalité. Burkhalter (2 erreurs) et Stalder (1 erreur) ont bien tiré, mais ils ont concédé trop de temps sur les skis.

Un record pour 'QFM'

La surprise est donc venue de Johannes Dale-Skjevdal, qui ne faisait pas partie des favoris. Son compatriote Sturla Holm Laegreid a décroché l'argent, sa cinquième médaille en cinq courses à Anterselva.

Sur la troisième marche du podium, Quentin Fillon-Maillet a remporté sa neuvième médaille olympique, la quatrième dans ces JO. Il est ainsi devenu le sportif français le plus décoré aux Jeux olympiques, été et hiver confondus.

