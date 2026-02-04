Les Suisses placés lors du premier entraînement de descente

Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5.

Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. 'Mais j'ai manqué une porte sur le haut', regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.

Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.

Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. 'Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course', a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste.

Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.

/ATS
 

