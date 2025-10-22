Les abonnements de ski vont augmenter de 2 à 5% en Suisse

Les skieurs paieront plus cher pour exercer leur hobby cet hiver en Suisse: le prix des cartes ...
Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Les skieurs paieront plus cher pour exercer leur hobby cet hiver en Suisse: le prix des cartes journalières et des abonnements de saison devrait augmenter de 2 à 5%, a indiqué l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS).

En se basant sur un sondage auprès de 60 entreprises membres, le directeur de RMS Berno Stoffel, a expliqué cette semaine à Keystone-ATS que le prix des cartes journalières va grimper de 2 à 3% pour les adultes. Le montant dépend si les billets ont été achetés à l'avance ou sur place au guichet. Les prix des abonnements de saison devraient quant à eux augmenter de 3 à 5%, a-t-il ajouté.

La tendance des 'prix dynamiques' se poursuit dans les stations suisses, selon M. Stoffel. Les prix dynamiques signifient que le prix d'un forfait dépend du moment où on l'achète et de la date à laquelle on veut l'utiliser.

En général, la journée sera avantageuse si on achète son forfait tôt. A l'inverse, plus il y aura de skieurs attendus un certain jour, plus les prix seront élevés - comme le week-end.

/ATS
 

