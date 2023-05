Les championnes du monde changent d'équipière

Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni va changer son effectif. Comme les championnes du monde l'ont annoncé, elles se séparent de Briar Schwaller-Hürlimann qui les avait rejointes il y a peu.

La fille du champion olympique Patrick Hürlimann, âgée de 28 ans, avait fêté il y a six semaines le titre mondial avec Tirinzoni, Alina Pätz et Carole Howald, le quatrième titre consécutif pour le CC Aarau autour de Tirinzoni et Pätz.

Comme le rapporte 'Blick', elle a appris son éviction après le championnat du monde de double mixte fin avril, que Schwaller-Hürlimann a disputé avec son mari Yannick Schwaller. La raison de la séparation aurait été la crainte de problèmes d'harmonie dans l'équipe.

On ne sait pas encore la future composition de l'équipe de Tirinzoni.

/ATS