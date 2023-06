Les circuits PGA et LIV fusionnent

Le circuit nord-américain PGA et le circuit européen DP World Tour ont annoncé mardi dans un communiqué leur fusion avec le circuit dissident LIV Golf, soutenu par l'Arabie saoudite.

Cette décision met ainsi fin à tous les litiges les ayant opposés.

Le PGA Tour a indiqué avoir 'signé un accord qui combine les activités commerciales et les droits' du fonds souverain saoudien (PIF) dans le golf, incluant le LIV, 'avec les activités commerciales et les droits du PGA Tour et du DP World Tour dans une nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement'.

/ATS