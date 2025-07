Les coupes J+S ont des « conséquences absurdes » selon le CAS

Selon le président du Club alpin suisse (CAS), Marco Dirren, les plans d'économie de la Confédération concernent la disponibilité des détecteurs de victimes d’avalanche (DVA) dans les cours de formation.

Les réductions des subventions du programme Jeunesse+Sport ont des 'conséquences absurdes', a déclaré M.Dirren. Il est par exemple prévu que les DVA ne soient plus mis à disposition en tant que matériel de prêt dans les formations. 'Je trouve qu'il est négligent de priver les jeunes de cet équipement lorsqu'il s'agit d'apprendre à s'en servir correctement', a déclaré le président du CAS dans une interview publiée mercredi dans le 'Walliser Bote'.

Le sauvetage de camarades est capital en cas d'urgence. 'Selon le temps que mettent les organismes de sauvetage à atteindre le lieu de l'accident, il s'agit souvent de récupération plutôt que de sauvetage', a déclaré M.Dirren. En collaboration avec l'association faîtière du sport Swiss Olympic et d'autres associations, le CAS prépare actuellement une prise de position.

La Confédération veut réduire ses subventions pour Jeunesse + Sport de 20 pour cent à partir de l'année prochaine. L'Office fédéral du sport a donné comme raison l'affluence croissante et les directives d'économie du Conseil fédéral. Plus de 680'000 enfants et jeunes participent chaque année à des cours et des camps Jeunesse + Sport, dans plus de 85 disciplines sportives.

Incompréhension et résistance

Le président du CAS n'est pas seul à émettre des critiques. Selon la Fédération suisse de gymnastique, les coupes prévues touchent le sport des jeunes de plein fouet. En prévoyant de réduire chaque année les moyens alloués à la promotion de la jeunesse (-2,4 millions de francs), à l'utilisation des infrastructures sportives (-10 millions) et aux manifestations sportives (-5 millions), la Confédération envoie un mauvais signal, écrit Swiss Olympic. Les suppressions de subventions dans le programme de promotion de Jeunesse + Sport sont incompréhensibles.

Le projet s'est également heurté à une résistance au niveau cantonal. Les six cantons romands ont fermement rejeté les coupes prévues. Le Conseil d'Etat zurichois s'est également prononcé contre. Dans le canton de Saint-Gall, une intervention du groupe parlementaire du Centre-PEV demande au Grand Conseil de s'opposer à cette mesure d'économie.

/ATS