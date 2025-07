Les épéistes suisses stoppés en quart de finale

Les épéistes suisses se sont arrêtés en quart de finale de l'épreuve par équipes des Mondiaux de Tbilissi. Ils se sont inclinés de justesse 45-40 contre le Japon, deuxième aux Jeux olympiques à Paris.

Le trio composé du Genevois Ian Hauri et des Valaisans Alexis Bayard et Hadrien Favre a fait jeu égal avec la tête de série no 1 du tableau jusqu'au bout. Aucune équipe n'a jamais mené de plus de deux touches, et aucune confrontation ne s'est terminée par plus de deux touches d'écart, excepté la dernière.

Pour finir, le Japon a pu compter sur le champion olympique et champion du monde en titre en individuel Koki Kano, qui a mené les Asiatiques en demi-finale en battant le numéro 12 mondial Ian Hauri (14-10). Mené de peu, Hauri a dû tout risquer, si bien que le résultat final est sévère.

Les Suisses ont néanmoins réussi à se réhabiliter après leur piètre performance en individuel, où aucun d'entre eux n'avait passé le premier tour principal. En huitièmes de finale, mercredi matin, ils avaient battu les puissants Egyptiens 42-40.

/ATS