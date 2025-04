Les excuses de la délégation suisse après le scandale israélien

Deux jours après avoir provoqué un incident diplomatique aux championnats d'Europe M23 à Tallinn, les épéistes suisses ont pris la parole. Ils ont publié des excuses conjointes sur Instagram.

Après avoir remporté l'argent par équipe derrière Israël, Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis ne s'étaient pas tournés vers le drapeau israélien comme les autres médaillés lors de la remise des prix sur le podium. Cela avait suscité de nombreuses critiques en Israël et en Suisse.

'Nous souhaitons expliquer nos actions et exprimer nos regrets', écrit notamment le quatuor. Le fait qu'ils ne se soient pas tournés vers le drapeau israélien n'avait 'aucune connotation politique et n'avait rien à voir avec un quelconque mépris pour Israël'. Ils auraient plutôt voulu exprimer leur 'tristesse et l'empathie face à la grande souffrance humaine de la population civile, qui touche toutes les parties dans ce conflit'. Gaza continue d'être pilonné par les frappes israéliennes avec 40 nouveaux civils tués lundi.

Ils reconnaissent que leur action a 'causé de l'irritation et que c'était une erreur'. Les quatre jeunes escrimeurs poursuivent: 'Nous présentons nos excuses à tous ceux que nous avons blessé, en particulier à nos adversaires de la finale de l'équipe israélienne et à la fédération.' Ils concluent par une promesse: 'Nous tirerons les leçons de cette situation et ferons preuve d'un meilleur discernement à l'avenir dans un moment similaire.'

Il n'est pas encore clair s'ils doivent s'attendre à d'autres conséquences pour leur comportement. La fédération européenne leur a adressé un avertissement.

/ATS