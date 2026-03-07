Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques ...
Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques, mardi à Cortina. Le Neuchâtelois de 27 ans a réalisé son rêve et n'a pas pu retenir ses larmes.

Lorsque Robin Cuche est monté sur le podium dans l'aire d'arrivée, peu avant 14h30, l'émotion l'a submergé. Quelques minutes plus tôt, il semblait encore maître de lui, mais il a alors laissé couler des larmes de joie. À plusieurs reprises, le skieur s'est essuyé le visage, semblant à peine croire à son bonheur. À ses quatrièmes Jeux d'hiver, le Neuchâtelois a enfin décroché sa première médaille, et qui plus est en or.

'Je ne voulais que l'or'

Le spécialiste de vitesse, qui concourt dans la catégorie debout, s'était imposé une forte pression. 'L'objectif est une place sur le podium', répétait-il. Mais avec la médaille d'or autour du cou et les larmes aux yeux, il a admis la vérité: 'J'ai toujours dit que je voulais une médaille, mais ce n'était pas tout à fait vrai: je ne voulais que l'or. Avec l'argent, j'aurais probablement été assez déçu.'

Et ce, même si une médaille d'argent ou de bronze aurait aussi constitué la première médaille paralympique du skieur de 27 ans. Mais sa saison se déroule jusqu'ici de manière exceptionnelle. 'J'ai remporté le petit globe de cristal et maintenant l'or aux Jeux paralympiques. C'était le plan au début de la saison', explique le Vaudruzien, qui tente de garder ses émotions sous contrôle. 'J'ai déjà pleuré plusieurs fois aujourd'hui, et je vais sûrement encore pleurer quelques fois.'

Fêter avec la famille

Peu après, Robin Cuche a célébré avec son équipe. Entraîneurs, coéquipiers et membres du staff l'ont enlacé, félicité et fêté. Puis il a enfin pu rejoindre sa famille.

Auparavant, il avait souligné combien il était important pour lui d'avoir ses proches sur place. 'Ma mère et mon oncle s'étaient rendus à Pyeongchang en 2018. Mais mon frère et mon père ne m'avaient encore jamais vu aux Jeux d'hiver.'

Cette fois, ils ont tous pu assister à la remise de sa première médaille, la première pour la Suisse dans ces Paralympiques. Il est fort possible qu'il ait retenu encore quelques larmes lorsque, à 15h00, ses proches ont enfin pu le serrer dans leurs bras.

/ATS
 

Actualités suivantes

Baume-Schneider à Cortina pour soutenir les athlètes paralympiques

Baume-Schneider à Cortina pour soutenir les athlètes paralympiques

Autres sports    Actualisé le 07.03.2026 - 09:57

Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault

Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault

Autres sports    Actualisé le 07.03.2026 - 07:01

Théo Gmür, garant des médailles suisses aux Paralympiques

Théo Gmür, garant des médailles suisses aux Paralympiques

Autres sports    Actualisé le 07.03.2026 - 05:03

L'ex-champion du monde Fred Kerley suspendu pour deux ans

L'ex-champion du monde Fred Kerley suspendu pour deux ans

Autres sports    Actualisé le 06.03.2026 - 21:25

Articles les plus lus

Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti

Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti

Autres sports    Actualisé le 06.03.2026 - 14:34

La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas

La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas

Autres sports    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Ouverture: La Maison suisse au lieu de l'amphithéâtre de Vérone

Ouverture: La Maison suisse au lieu de l'amphithéâtre de Vérone

Autres sports    Actualisé le 06.03.2026 - 20:05

Les Russes hués par une partie du public

Les Russes hués par une partie du public

Autres sports    Actualisé le 06.03.2026 - 21:05