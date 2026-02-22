Les organisateurs des JO ont vendu 1,3 millions de billets

Quelque 1,3 millions de billets pour suivre les épreuves des JO 2026 ont été vendus, a annoncé dimanche le patron du comité d'organisation, Andrea Varnier. Cela représente 88% du total des tickets.

'Nous avons atteint le chiffre d'1,3 millions de billets vendus, un chiffre très élevé, plus élevé que ce que nous avions anticipé', a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

'Les spectateurs italiens représentent 37% de ces acheteurs, ceux venant de l'étranger 63% avec l'Allemagne en première place avec 15%, suivie des Etats-Unis (14%), puis la Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas, la France et le Canada', a-t-il détaillé.

En ce qui concerne les sports, un seul s'est disputé à guichets fermés, 'et c'est assez incroyable', a remarqué M. Varnier. Il s'agit du ski-alpinisme qui faisait ses débuts olympiques à Bormio.

'Le ski-alpinisme a connu des débuts phénomènaux, dans une atmosphère vraiment incroyable. Il faut aussi rappeler qu'il y avait très peu de sessions (réd: trois épreuves au programme sur deux jours), c'est donc plus facile de vendre 100% des billets', a expliqué le dirigeant de Milano Cortina 2026.

Parmi les sports les plus populaires se trouvent le patinage de vitesse, très populaire aux Pays-Bas (95% de billets vendus), le short-track (95%), le patinage artistique et le hockey sur glace (93% chacun).

/ATS