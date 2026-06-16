Les premières rencontres des Romands sont connues

La Swiss Football League a publié mardi le calendrier des dix premières journées de la saison ...
Les premières rencontres des Romands sont connues

Les premières rencontres des Romands sont connues

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Swiss Football League a publié mardi le calendrier des dix premières journées de la saison 2026/27 de Super League. Lausanne et Servette se retrouveront en septembre pour un premier derby.

Le samedi 25 juillet, soit moins d'une semaine après la finale de la Coupe du monde, marquera le retour de la Super League. Le Lausanne-Sport, qui recevra Grasshopper en étant dirigé par son nouvel entraîneur Luka Elsner, et Servette, qui accueillera Bâle, ouvriront cette nouvelle saison avec des rencontres prévues à 18h00.

Le FC Sion, quatrième de la saison écoulée, se déplacera le lendemain à Berne pour affronter Young Boys (14h00). Le champion Thoune se rendra pour sa part en Suisse centrale et affrontera Lucerne, samedi à 20h30.

Les dates des premiers derbys romands

Il faudra attendre le 13 septembre pour voir le premier derby romand. Le LS recevra alors Servette (16h30), qui accueillera Sion deux journées plus tard (10 octobre à 18h00) pour le derby du Rhône.

Comme l'indique la SFL, elle publiera les horaires des journées 11 à 22 durant la seconde moitié du mois de septembre. Les rencontres des journées 23 à 33 seront fixées pendant la trêve hivernale.

La Challenge League débutera dès le vendredi 24 juillet avec une journée complète. Yverdon Sport se déplacera chez le relégué Winterthour, tandis qu'Etoile Carouge recevra Aarau. Neuchâtel Xamax et le Stade Lausanne-Ouchy débuteront également devant leur public, respectivement face à Kriens et au Stade Nyonnais.

/ATS
 

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