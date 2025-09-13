Les premiers titres pour Evan Dunfee et Maria Perez

Evan Dunfee et Maria Perez ont remporté samedi matin le 35 km marche en ouverture des championnats du monde de Tokyo. Le Canadien et l'Espagnole se sont imposés respectivement en 2h28'22 et 2h39'01.

Quatrième des derniers Mondiaux à Budapest en 2023, Dunfee (34 ans) a devancé le Brésilien Caio Bonfim (2h28'55) et le Japonais Hayato Katsuki (2h29'16) et décroche son premier titre mondial. Il avait terminé 3e en 2019 à Doha du 50 km marche (épreuve qui n'est plus disputée).

En retrait en début de course, le Canadien a progressivement refait son retard en profitant notamment de la pénalité imposée à l'Equatorien David Hurtado. 'C'est un rêve qui devient réalité. J'ai le même coach depuis que j'ai 10 ans et l'objectif était depuis le début de devenir un jour champion du monde', a réagi Dunfee.

Quelques minutes plus tard, c'est l'Espagnole Maria Perez, double championne du monde sur 20 et 35 km en 2023, qui s'est imposée chez les femmes. En tête la majeure partie de la course, elle a largement devancé la championne olympique italienne de 2021 Antonella Palmisano (2h42'24) et l'Equatorienne Paula Milena Torres (2h42'44).

'Je me suis battue jusqu'au bout, je n'avais plus du tout de jus', a lâché l'Espagnole en zone mixte. 'Maintenant, je vais me reposer pour le 20 km (samedi 20 septembre) car je veux être compétitive sur cette distance aussi.'

Forte humidité

En raison des fortes chaleurs annoncées, le départ commun de la course avait été avancé à 7h30 heure de Tokyo. Les athlètes se sont élancés sous un ciel gris et des températures acceptables (autour de 26 degrés) malgré la forte humidité.

