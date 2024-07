Les triathlètes peuvent entrer en Seine

Feu vert pour les triathlons des JO 2024!

Après des mois de doutes autour de la qualité de l'eau de la Seine et un premier report embarrassant, les deux épreuves programmées mercredi auront bien lieu. Un soulagement, aussi bien pour les sportifs que pour les organisateurs et les autorités.

Le temps commençait à presser. Une dernière date de repli était prévue vendredi si jamais les résultats des dernières analyses bactériologiques n'étaient toujours pas concluants, mais la menace se faisait de plus en plus concrète.

Après l'annulation dimanche et lundi de deux séances de reconnaissance de la partie natation et le report à la dernière minute de la course masculine initialement prévue mardi matin, les triathlètes vont finalement pouvoir entrer en Seine. Parmi eux quatre Suisses: Julie Derron et Cathia Schär dès 8h, puis Adrien Briffod et Max Studer dès 10h45.

/ATS