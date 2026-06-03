Ligue de diamant: Angelica Moser réalise son meilleur saut en 2026

Angelica Moser a réalisé sa meilleure performance de la saison jeudi à Rome. La Zurichoise a sauté 4,80 m à la perche lors d'un concours comptant pour la Ligue de diamant.

Presque deux ans après son record de Suisse établi à 4,88 m, la médaillée de bronze des Mondiaux en salle de Torun en mars a confirmé son bon début de saison. L'an dernier, elle avait atteint 4,80 m en août seulement.

Dans la capitale italienne, la championne d'Europe en titre n'a été battue que par la Britannique Molly Caudery et l'Australienne Nina Kennedy, qui se sont également arrêtés à 4,80 m. Elles l'ont devancé en effaçant la barre dès leur premier essai, alors que la Suissesse de 28 ans a dû s'y reprendre à deux fois avant d'échouer à trois reprises à franchir 4,85 m.

/ATS