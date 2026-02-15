Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis

Lindsey Vonn laisse derrière elle, du moins géographiquement, sa grave chute lors de la descente olympique. Après une quatrième opération, l'Américaine rentre chez elle.

Vonn a déclaré que la nouvelle intervention chirurgicale sur sa jambe gauche, où elle avait subi une fracture complexe, s'était bien déroulée. Elle se réjouit de pouvoir enfin rentrer chez elle.

'L'opération s'est bien déroulée. Heureusement, je vais enfin pouvoir rentrer aux Etats-Unis », a annoncé Lindsey Vonn, 41 ans, sur son compte Instagram. Dès son retour, elle communiquera davantage d'informations sur sa blessure. Elle devra également subir une nouvelle intervention chirurgicale aux États-Unis.

La 'Speed Queen' a une nouvelle fois défendu sa décision de prendre le départ de la descente. 'J'étais prête à prendre des risques, à tout donner et à faire des sacrifices pour quelque chose que je savais pouvoir accomplir. Je préfère prendre le risque de chuter plutôt que de ne pas exploiter mon potentiel et de le regretter plus tard. Et très honnêtement, physiquement, j'étais plus forte à ce moment-là que je ne l'avais souvent été auparavant, certainement plus forte qu'à la fin de ma carrière il y a six ans, lorsque j'ai remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde', a-t-elle ajouté. Mentalement, elle était 'mieux préparée que jamais'.

En se tournant vers l'avenir, Lindsey Vonn s'est montrée combative, comme à son habitude. 'Mon amour pour le ski reste intact. Je me réjouis toujours du moment où je pourrai à nouveau me tenir au sommet d'une montagne. Et j'y arriverai.'

/ATS