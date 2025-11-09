Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié, l'une des meilleures nageuses suisses de ces dernières années, en a assez du sport ...
Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Lisa Mamié, l'une des meilleures nageuses suisses de ces dernières années, en a assez du sport de haut niveau. Elle met un terme à sa carrière, a annoncé lundi Swiss Aquatics.

La Zurichoise de 27 ans explique sa décision par une blessure à l'épaule qui l'empêche actuellement de s'entraîner au niveau requis. 'La natation me tient et me tiendra toujours à coeur, mais au vu des circonstances, je pense que cette décision est la bonne', a-t-elle déclaré dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Lisa Mamié a fêté son plus grand succès à Rome en 2022 avec le titre de championne d'Europe du 200 m brasse. L'année précédente, elle avait remporté la médaille d'argent sur la même distance aux Européens de Budapest. En 2024 à Belgrade, elle a ajouté deux autres médailles continentales à sa collection (argent sur 100 m brasse, bronze sur 200 m brasse).

La Zurichoise a également représenté la Suisse à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, atteignant à chaque fois les demi-finales. Au niveau national, Lisa Mamié détient le record de toutes les distances à la brasse, tant en petit qu'en grand bassin.

/ATS
 

