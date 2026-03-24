Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel

Livia Kaiser a dû se contenter de la 22e place lors du programme court des Championnats du ...
Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel

Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Livia Kaiser a dû se contenter de la 22e place lors du programme court des Championnats du monde à Prague. Mais elle s'est tout de même qualifiée pour le libre des 24 meilleures patineuses vendredi.

A cause d'une réception manquée, la Thurgovienne de 21 ans n'a pas pu enchaîner comme prévu le triple toe-loop avec le triple lutz. Lors du triple rittberger, elle était légèrement déséquilibrée en l'air, mais a tout de même réussi à le combiner avec un double rittberger.

Avec un total de 54,91 points, Kaiser est restée nettement en deçà de son record personnel établi aux Championnats d'Europe 2024 (66,31) et a également manqué sa meilleure performance de la saison (57,02). Elle est la seule Suissesse en lice chez les dames, puisque Kimmy Repond est absente en raison d'une blessure au pied.

A l'issue de la première partie de la compétition, la Japonaise Kaori Sakamoto, vice-championne olympique, mène avec 79,31 points, juste devant sa compatriote Mone Chiba (78,45) et l'Américaine Amber Glenn (72,65). Sakamoto vise son quatrième titre mondial après ceux remportés en 2022, 2023 et 2024. La championne olympique américaine Alysa Liu a renoncé à participer à ces Championnats du monde.

/ATS
 

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