Lugano facilement qualifié pour le 3e tour qualificatif

Lugano s'est facilement qualifié pour le 3e tour qualificatif de Conference League. Vainqueurs ...
Lugano facilement qualifié pour le 3e tour qualificatif

Lugano facilement qualifié pour le 3e tour qualificatif

Photo: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI

Lugano s'est facilement hissé au 3e tour qualificatif de Conference League. Vainqueurs 1-0 à l'aller, les Bianconeri ont surclassé Dukagjini 5-1 lors du match retour mercredi à Pristina.

Les Tessinois n'ont jamais douté de leur destin, eux qui menaient déjà 2-0 après neuf minutes. Kevin Behrens s'est offert un triplé (6e/36e/58e), profitant de deux sorties complètement manquées du gardien sur ses deux premières réussites.

La défense kosovare n'a pas été à la hauteur, oubliant complètement Daniel Dos Santos sur le 2-0 (9e) et Behrens sur l'action du 5-1. A la 51e, le défenseur Egzon Sinani a encore offert le 4-1 aux visiteurs en manquant son dégagement. Meris Maliqi a sauvé l'honneur en inscrivant l'unique but de l'équipe vainqueur de la Coupe du Kosovo à la 10e.

Les hommes de Mattia Croci-Torti sont donc toujours en lice pour disputer une nouvelle phase de ligue en C4, deux ans après la dernière. Au 3e tour, ils devraient affronter les Slovènes de Koper, qui disputeront jeudi leur match retour contre les Féroïens de Runavik après s'être imposés 2-0 à l'aller.

/ATS
 

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