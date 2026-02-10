Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

La Zurichoise Natalie Maag s'est classée au 9e rang lors de la course olympique de luge monoplace ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Zurichoise Natalie Maag s'est classée au 9e rang lors de la course olympique de luge monoplace au terme des quatre manches. L'épreuve a été remportée par l'Allemande Julia Taubitz.

La Suissesse a manqué la 8e place synonyme de diplôme olympique pour environ deux dixièmes, et a terminé à 1''782 de la vainqueure. La nouvelle championne olympique, également championne d'Europe en 2025, a dominé les débats, reléguant sa poursuivante lettone Elina Bota à 0''918, tandis que le bronze est revenu à l'Américaine Ashley Farquharson avec un retard de 0''957.

