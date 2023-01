Lukas Britschgi 5e après le court

Lukas Britschgi peut être satisfait de sa première apparition aux Championnats d'Europe à Espoo. Le Schaffhousois de 24 ans s'est classé 5e à l'issue du programme court.

Britschgi, qui s'est bien remis de sa fracture de la clavicule survenue fin novembre lors d'une culbute à vélo, a chuté lors de sa tentative de quadruple toe-loop. Mais le triple champion ne s'est pas laissé déstabiliser par cette mésaventure et a terminé avec un score de 79,26 points.

Bien qu'il soit ainsi resté près de sept points en dessous de son meilleur résultat réalisé en novembre, Britschgi est en bonne voie pour battre son meilleur résultat (une 11e place il y a un an) lors de sa quatrième participation aux championnats d'Europe.

En l'absence des patineurs russes, le Français Adam Siao Him Fa est en tête du classement avec 96,53 points avant le programme libre de vendredi. Il est suivi par l'Italien Matteo Rizzo (86,46) et le Letton Deniss Vasiljevs (84,81), troisième l'an dernier aux championnats d'Europe. Le retard de Britschgi sur le podium est de plus de cinq points.

