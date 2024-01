Lukas Britschgi rate son libre et finit cinquième

Deuxième à l'issue du programme court des Championnats d'Europe à Kaunas, le Suisse Lukas Britschgi a raté son programme libre (10e). Il se retrouve 5e du classement final.

Une année après sa sensationnelle médaille de bronze à Espoo, Britschgi n'a pu rééditer son exploit. Le premier grand rendez-vous de sa saison se termine sur une âpre déception. L'an dernier, il était passé lors du programme libre de la 5e à la 3e place. Cette fois-ci, l'argent lui semblait promis puisque le Schaffhousois avait brillé par la constance de ses performances. Mais il a complètement manqué ses sauts. Il est même tombé à la réception d'un de ses essais. Sa prestation justement sanctionnée par les juges l'a fait passer de la 2e à la 5e place du classement final.

Lors de son exhibition sur des rythmes africains, le Schaffhousois n'a passé qu'un seul quadruple saut. Et il n'est pas parvenu à rester debout à sa sortie. Lors d'un triple Axel, il a connu une deuxième chute. Les problèmes sont venus de nulle part. Pendant les entraînements en Lituanie, il n'était pas tombé une seule fois.

Le prochain grand rendez-vous pour Britschgi aura lieu en mars à l'occasion des Championnats du monde de Dortmund. Il y a une année, l'Alémanique avait pris la 8e place des Mondiaux. Peut-être réussira-t-il à se réhabiliter en Allemagne après ce très décevant programme libre de Kaunas ?

Favori à sa propre succession, le Français Adam Siao Him Fa a conservé son titre de champion d'Europe. En tête à l'issue du programme court, Siao Him Fa, 22 ans, a récolté un score cumulé de 276,17 points. Malgré une chute au début de son passage, il devance assez largement le surprenant Estonien Aleksandr Selevko (256,99) et l'Italien Matteo Rizzo (250,87).

/ATS