Lyles attendu pour son premier 100 m depuis les JO

Quasiment un an après son titre olympique sur la distance reine du sprint, Noah Lyles fait samedi son retour sur 100 m lors du meeting de Londres.

Le showman américain vise la victoire et un gros chrono d'entrée de jeu.

L'exubérant sprinter, qui fête vendredi ses 28 ans, n'a plus couru de 100 m depuis la finale olympique du 4 août au Stade de France. Il avait décroché l'or au bout du suspense avec seulement cinq millièmes de seconde d'avance sur le Jamaïcain Kishane Thompson.

Depuis, Noah Lyles s'est fait relativement discret: il a peu couru cet hiver et, ralenti après une blessure à un tendon, il n'a fait sa rentrée internationale que la semaine dernière à Monaco où il s'est imposé sur 200 m (19''88) face au champion olympique de la distance Letsile Tebogo (19''97).

Samedi à Londres, l'Américain retrouve le Botswanais, cette fois sur 100 m, pour une course très relevée avec également au départ le deuxième meilleur performeur mondial de l'année Oblique Seville, le Sud-Africain Akani Simbine ou encore le Britannique Zharnel Hugues.

'Je ne dirais pas que je suis stressé, je suis surtout impatient. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir commencer ma saison à cause de la blessure', a indiqué Lyles en conférence de presse. 'Je ne me presse pas, mais je vois que je progresse jour après jour et c'est ce qui compte. Demain, j'espère gagner et faire un chrono en 9''80.'

4 x 100 m pour Thompson

L'étape londonienne, avec ses quelque 60'000 spectateurs présents dans le stade olympique, convient parfaitement à Lyles, toujours prompt à faire le spectacle devant les foules. L'été dernier, il y avait battu Simbine et Tebogo pour le dernier 100 m avant les Jeux, quelques jours avant le début des épreuves à Paris.

Meilleur performeur mondial de l'année en 9''75, le vice-champion olympique Kishane Thompson ne sera pas au départ du 100 m mais sera bien à Londres samedi. Il tentera avec ses coéquipiers jamaïcains de qualifier son pays pour le relais 4x100 m des Mondiaux de Tokyo en septembre.

Trois Suisses seront de la partie dans la capitale anglaise. Les adeptes des disciplines multiples Simon Ehammer et Annik Kälin viseront le podium à la longueur, alors que la perchiste Angelica Moser cherchera à confirmer les 4m76 franchis mardi à Lucerne où elle a signé sa meilleure performance de la saison.

