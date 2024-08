Lyles champion olympique du 100 m pour 5 millièmes

Noah Lyles est devenu champion olympique du 100 m à Paris. Le champion du monde américain a remporté le titre en 9''79 devant le Jamaïcain Kishane Thompson (9''79) et l'Américain Fred Kerley (9''81).

Cinq millièmes, c'est ce qui a séparé l'or de l'argent, la poussière de temps qui fait de Noah Lyles le premier Américain champion olympique sur la ligne droite depuis 2004 et Justin Gatlin. Le champion du monde en titre a réussi sa fin de course et un cassé impeccable pour battre Kishane Thompson qui semblait parti pour se parer d'or.

Mais Lyles a plus d'un tour dans son sac et l'Américain a attendu la finale olympique pour battre son record personnel sur la distance. Un peu bousculé par l'autre Jamaïcain Oblique Seville en demi-finale, Noah Lyles est entré dans cette finale rempli d'énergie. Lors de la présentation des coureurs, l'Américain a fait le show en haranguant la foule. Et ça lui a réussi. Médaillé de bronze du 200 m à Tokyo, Lyles signe le plus grand exploit de sa carrière.

Jacobs 5e

Le public du Stade de France a bien eu droit à un duel Etats-Unis/Jamaïque. Comme un retour à l'ère Bolt/Powell face à Gay/Gatlin. Mais la bannière étoilée a cette fois battu les représentants des Caraïbes puisque derrière Kishane Thompson, on retrouve un autre Américain, Fred Kerley. Kenneth Bednarek termine 7e en 9''88 alors qu'Oblique Seville a déçu avec la 8e et dernière place en 9''91, excusez du peu. Cela montre l'incroyable densité du sprint actuel.

Le champion olympique en titre Marcell Jacobs n'a pas démérité avec la 5e place en 9''85. L'Italien semble s'être fait mal pendant la course, mais a effectué une course magnifique.

Noah Lyles a validé la première étape de son périple parisien. Il va maintenant tenter de faire encore mieux qu'aux Mondiaux de Budapest l'an dernier en allant chercher l'or sur le 200 m, sa discipline de prédilection, sur le relais 4x100 m et potentiellement sur le relais 4x400 m, un exploit jamais réalisé.

Mahuchikh sans forcer

A noter durant cette soirée le titre à la hauteur dames pour l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. La nouvelle détentrice du record du monde (2m10) n'a pas eu besoin d'aller très haut pour décrocher l'or. Un bond à 2m00 à son premier essai a suffi, car l'Australienne Nicola Olyslagers a franchi cette barre à son troisième essai avant de buter à 2m02.

Le titre au lancer du marteau est revenu au Canadien Ethan Katzberg, seul homme à passer les 80 mètres avec un jet gagnant à 84m12.

