MPM pour McLaughlin-Levrone sur 400 m haies

Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique en titre, a pleinement réussi son retour sur 400 m haies. L'Américaine s'est imposée en 52''70, meilleur chrono de l'année, vendredi à Atlanta.

McLaughlin-Levrone, 24 ans, également détentrice du record du monde en 50''68, n'avait plus couru de 400 m haies en compétition depuis août 2022. Elle avait effectué son retour à la compétition le 20 avril à Walnut, mais sur 400 m plat, avant d'enchaîner avec un 100 m haies et un 200 m le 4 mai à Los Angeles, puis un autre 200 m le 18 mai, toujours à Los Angeles, qu'elle avait survolé.

L'Américaine e a annoncé après la course qu'elle avait prévu de ne courir qu'aux Etats-Unis jusqu'aux épreuves de sélection américaines (21-30 juin à Eugene) pour les Jeux olympiques. Elle ambitionne de conserver son titre en août à Paris, où son duel avec la protégée de Laurent Meuwly Femke Bol sent la poudre.

Prudence

'J'adore courir et j'adore l'Europe, mais je pense qu'après une année comme celle que je viens de vivre, et la blessure dont j'ai souffert l'an dernier (une blessure à un genou qui l'avait contrainte à renoncer aux Mondiaux), je dois être prudente', a-t-elle déclaré après sa victoire. '

Les voyages sont éprouvants physiquement, et je vais me ménager jusqu'aux sélections US', a ajouté la revenante, pleinement satisfaite de sa performance, qui lui a permis d'effacer de plus d'une seconde la précédente meilleure performance de l'année, réalisée par la Jamaïcaine Rushell Clayton en 53''72.

