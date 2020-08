Manifestations de plus de 1000 personnes possibles dès le 01.10

Les milieux du football et du hockey sur glace helvétiques respirent quelque peu.

Le Conseil fédéral a en effet décidé d'autoriser à nouveau sous conditions les manifestations de plus de 1000 personnes à partir du 1er octobre.

Des mesures de protection 'sévères' devront être mises en place par les clubs et les organisateurs de manifestations sportives. Ceux-ci devront obtenir une autorisation des autorités cantonales, qui devront 'tenir compte de leur situation épidémiologique et de leurs capacités de traçage des contacts'.

Le Conseil fédéral explique dans un communiqué vouloir empêcher une dégradation de la situation tout en tenant compte 'des besoins de la population et des intérêts économiques des associations sportives'. Des critères d'autorisation uniformes applicables à tout type de manifestation doivent être établis d'ici au 2 septembre par le Département fédéral de l'intérieur.

Cet assouplissement des mesures apportera un certain soulagement financier aux clubs professionnels de football et de hockey sur glace. Une extension de la restriction à 1000 spectateurs jusqu'au printemps 2021 aurait posé des problèmes existentiels à de nombreux clubs. Denis Vaucher, le directeur de la National League, avait ainsi envisagé d'annuler purement et simplement le championnat de hockey sur glace.

La saison de hockey sur glace, qui devait démarrer à la mi-septembre, devrait commencer en octobre afin de permettre à un plus grand nombre de spectateurs de se masser dans les patinoires. Les clubs prendront une décision vendredi en assemblée. En football, où le championnat de Super League doit débuter le 12 septembre, les trois journées programmées en septembre se disputeront avec 1000 personnes au maximum dans les stades. Les Mondiaux de cyclisme sur route prévus du 20 au 27 septembre à Aigle/Martigny vont en revanche être annulés.

