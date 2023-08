Marathon: Victor Kiplangat sacré à 23 ans

Victor Kiplangat a offert à l'Afrique son 12e titre mondial consécutif sur le marathon masculin.

L'Ougandais, âgé de seulement 23 ans, s'est imposé en 2h08'53'' dimanche à Budapest. Seul Suisse engagé à la suite du forfait d'Adrian Lehmann, Simon Tesfay a abandonné après le 30e km.

Vainqueur du marathon des Jeux du Commonwealth 2022, Victor Kiplangat a devancé de 19'' l'Israélien Maru Teferi (2e) et de 26'' l'Ethiopien Leul Gebresilase (3e) sur la Place des Héros. Il est le deuxième Ougandais à devenir champion du monde sur la distance mythique, dix ans après Stephen Kiprotich.

Tout juste classé parmi les 100 meilleurs performeurs de l'histoire avec 2h05'09'', Victor Kiplangat s'est porté en tête peu après le 30e km en compagnie de Leul Gebresilase. Il a placé une accélération décisive après 38 km, Gebresilase craquant même dans les derniers hectomètres pour céder l'argent à Teferi.

Simon Tesfay (38 ans) n'est pas allé au bout de sa première course disputée sous les couleurs helvétiques. Eligible pour représenter la Suisse depuis le 17 juin, le Zurichois d'origine érythréenne a jeté l'éponge après le 30e km alors qu'il accusait 9' de retard et n'était plus en mesure d'accrocher la limite olympique (2h08'10'').

/ATS