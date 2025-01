Marco Odermatt pour l'histoire

Marco Odermatt entrera-t-il ce soir dans l’histoire des Sports Awards ? Il pourrait devenir le premier à réussir la passe de quatre lors de cette soirée qui honore les meilleurs sportifs de l’année.

Marco Odermatt pourrait, en effet, être honoré une quatrième année consécutive, une performance que n’ont pas accomplie Vreni Schneider, cinq fois lauréate, et, surtout, Roger Federer qui a été désigné à... sept reprises sportif de l’année. En 2005, le tennisman bâlois avait été devancé à la surprise générale par Tom Lüthi, 19 ans à l’époque et Champion du monde des 125 cc, la troisième division du sport motocyclisme. Roger Federer n’a jamais caché avoir été désagréablement surpris par ce verdict qui avait été jugé aberrant par tous les observateurs étrangers.

Après avoir signé l’an dernier le troisième triplé de l'histoire des Sports Awards pour égaler le cycliste Tony Rominger (1992/1993/1994) et la gymnaste Ariella Kaeslin (2008/2009/2010), Marco Odermatt a encore les faveurs du pronostic. Le skieur a remporté une nouvelle Coupe du monde à l’issue d’un hiver pleinement abouti.

Noè Ponti 'victime' du règlement

Triple Champion du monde en petit bassin le mois dernier à Budapest, Noü Ponti aurait pu être sur la même ligne que le Nidwaldien. Seulement, ce sont les résultats obtenus entre novembre 2023 et octobre 2024 qui entrent en ligne de compte pour ces Awards. Par ailleurs, le Tessinois a échoué au pied du podium aux Jeux de Paris.

Les quatre autres nominés sont les athlètes Dominic Lobalu et Simon Ehammer et deux médaillés aux Jeux de Paris, le cavalier jurassien Steve Guerdat et le nageur genevois Roman Mityukov.

Lara Gut-Behrami favorite à sa propre succession

Sportive de l’année 2023, Lara Gut-Behrami sera également favorite à sa propre succession. Comme Marco Odermatt, la Tessinoise a remporté la Coupe du monde avec une marge conséquente. La spécialiste du freestyle Mathilde Gremaud, les athlètes Mujinga Kambundji et Angelica Moser figurent pami les six nominées comme les deux médaillées des Jeux de Paris, la vice-Championne olympique de triathlon Julie Derron et la Championne olympique de tir Chiara Leone.Quatre récompenses seront décernées dimanche. Elles iront à l’équipe de l’année, à l’athlète paralympique, à l’entraîneur de l’année et au MVP de l’année. Brillante quart de finaliste à l’Euro, l’équipe de Suisse de football fera le match avec celle de hockey sur glace, finaliste du Mondial de Prague. Mais ce duel entre le football et le hockey ne doit pas faire oublier que la Suisse demeure, plus que jamais, un peuple de skieurs.

/ATS