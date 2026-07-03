Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce: premiers détails connus

Une prestation de la chanteuse Stevie Nicks, un jardin au coeur du Madison Square Garden et des amis de lycée: plusieurs détails émergent samedi au lendemain du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce à New York.

La chanteuse Taylor Swift et la star du football américain Travis Kelce, tous deux âgés de 36 ans, se sont mariés vendredi au Madison Square Garden, entourés d'environ 1000 invités qui ont, selon plusieurs médias américains, signé des accords de confidentialité.

La porte-parole de l'artiste, Tree Paine, avait déjà dévoilé dans un communiqué vendredi quelques détails sur la cérémonie, du nom des témoins aux choix de tenues des mariés. Mais dans l'émission 'Good Morning America', les présentateurs Robin Roberts, George Stephanopoulos et Michael Strahan ont également décrit leur expérience de ce mariage hors norme.

Il 'était aussi intime que possible, compte tenu du fait qu'il se tenait au Madison Square Garden', a raconté le journaliste George Stephanopoulos.

Le couple a créé 'un jardin à l'intérieur du (Madison Square) Garden, ce qui était tout simplement magnifique', a-t-il déclaré. 'On a du mal à imaginer qu'un lieu aussi immense et un mariage réunissant autant de stars puissent donner une impression aussi personnelle et intime', a-t-il ajouté.

Robin Roberts a elle affirmé que les mariés avaient 'rédigé leurs propres voeux', ajoutant qu'ils étaient entourés 'de leurs voisins et de leurs amis de lycée'.

Myriade de stars

Plusieurs stars internationales étaient présentes, comme le chanteur Ed Sheeran, les acteurs Hugh Grant et Bradley Cooper ou encore Selena Gomez, amie de longue date de la mariée. Les coéquipiers de Travis Kelce aux Kansas City Chiefs étaient également à la cérémonie.

Le patron de la chaîne de cinémas AMC, Adam Aron, a lui publié puis supprimé un long message sur la cérémonie qualifiant les voeux échangés par les mariés de notamment 'divertissants, personnels, charmants et émouvants', racontant la façon dont ils se sont rencontrés et les raisons pour lesquelles ils souhaitaient se marier.

Le chanteur Nelly a de son côté publié une vidéo sur Instagram décrivant le mariage comme 'incroyable'.

Taylor Swift est l'une des artistes féminines ayant le plus de titres classés dans le top 10 du magazine américain de référence Billboard. Travis Kelce joue dans l'équipe des Kansas City Chiefs, avec laquelle il a gagné plusieurs Super Bowls.

/ATS