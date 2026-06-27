Marrit Steenbergen bat le record du monde du 100 m nage libre

Marrit Steenbergen a battu le record du monde du 100 m nage libre à Rome samedi. La Néerlandaise a nagé en 51''68, améliorant de trois centièmes la marque de la Suédoise Sarah Sjöström datant de 2017.

'C'est tellement étrange. Je savais que j'en étais proche mais quand j'ai vu le temps sur l'écran, je me suis demandé si c'était réel. Et puis le public a commencé à crier et j'ai compris que c'était bien réel', a déclaré Steenbergen à de la télévision italienne.

Lors du Trofeo Sette Colli à Rome samedi, la Néerlandaise de 26 ans a amélioré son meilleur temps de 18 centièmes pour s'emparer du record du monde et s'imposer devant la Hongkongaise Siobhan Haughey (52''52) et l'Italienne Sara Curtis, qui a établi le nouveau record d'Italie en 52''69.

Championne du monde du 100 m nage libre à Singapour l'été dernier et à Doha en 2024, Steenbergen compte aussi un titre en relais 4x100 m nage libre. Mais elle n'a jamais brillé aux Jeux olympiques. À Paris en 2024, elle avait pris la septième place du 100 m nage libre.

Aux Championnats d'Europe de natation, organisés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en France, du 10 au 16 août, elle sera la grande favorite sur la distance.

/ATS