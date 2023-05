Martha Stewart, 81 ans, en une de Sports Illustrated

Martha Stewart en couverture de Sports Illustrated: la femme d'affaires américaine de 81 ans pose tout sourire en une de l'édition 'Swimsuit 2023', un rendez-vous incontournable du magazine sportif depuis des décennies.

'D'habitude, je suis motivée par l'argent mais, cette fois, j'étais motivée par le fait de montrer aux gens qu'une femme de mon âge peut encore être belle, se sentir bien, être bien', explique l'octogénaire sur le site internet consacré à ce numéro qui doit sortir dans les kiosques jeudi.

Maillot une pièce blanc, étole couleur or sur les épaules sur ce cliché, elle a été photographiée en République dominicaine par le Colombien Ruven Afanador. La femme la plus âgée à avoir fait la une du magazine était jusqu'alors Maye Musk, mère d'Elon Musk, qui avait 74 ans.

C'est l'une des quatre versions de cette édition 'Swimsuit 2023', les autres présentant l'actrice Megan Fox, la chanteuse allemande Kim Petras et la mannequin et actrice américaine Brooks Nader.

'Historique'

'Je ne pense pas beaucoup à l'âge, mais j'ai pensé que c'était historique en quelque sorte et que j'avais intérêt à être vraiment très jolie', ajoute celle qui a accédé à la célébrité dans les années 1980 en publiant des livres de cuisine après son succès en tant que chef. Elle est devenue la première femme milliardaire des Etats-Unis à bâtir sa fortune par elle-même.

Sa carrière et sa réputation se sont effondrées lors d'une affaire très médiatisée de délit d'initié qui lui a valu en 2004 une condamnation à cinq mois de prison.

Elle s'est remise à l'écheveau à sa sortie et, désormais, Martha Stewart est une femme d'affaires, créatrice de marques pour la maison et productrice d'émissions populaires de décoration intérieure, de jardinage et de cuisine.

Profils diversifiés

Affichant pendant longtemps de jeunes mannequins blanches, le magazine Sports Illustrated s'est ouvert au fil des ans à d'autres profils. En 1997, il a mis pour la première fois une femme noire en une, l'Américaine Tyra Banks.

En 2016, il a accueilli dans ses pages pour la première fois une femme ronde, le modèle américain Ashley Graham qui s'habillait en taille 48 et, en 2020, le premier mannequin transgenre, la Brésilienne Valentina Sampaio.

