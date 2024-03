Michael Vogt de retour à Lake Placid

Michael Vogt fera son retour à la compétition après son grave accident d'Altenberg à l'occasion de la finale de la Coupe du monde à Lake Placid.

Le pilote schwytzois a effectué un test sur la piste de La Plagne avant de se rendre dans l'Etat de New York.

Il y a un mois, Michael Vogt avait chuté avec ses trois équipiers lors d'un entraînement, subissant une grave commotion cérébrale ainsi qu'une contusion à l'épaule. Le pousseur Sandro Michel avait été encore plus durement touché, mais il a lui aussi pu quitter l'hôpital et se trouve actuellement en rééducation.

Malgré la course manquée à Altenberg, Vogt occupe la 3e place de la Coupe du monde de bob à deux avant l'étape de Lake Placid. Une épreuve de bob à deux et une de bob à quatre sont prévues en fin de semaine prochaine sur la piste olympique de 1980.

Enquête suspendue

Le parquet de Dresde a par ailleurs clos son enquête sur l'accident d'Altenberg Selon lui, il n'y a pas d'indices que 'des manipulations aient été effectuées sur le bob ou sur la piste. Il n'y a pas non plus d'indices que des directives de sécurité aient été violées par l'exploitant de la piste et que ces violations soient à l'origine des blessures', a déclaré le parquet dans un communiqué.

/ATS